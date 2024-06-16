Три дня звезды в прыжках в воду будут биться за медали Игр БРИКС в Казани

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

С воскресенья на Играх Брикс в столице Татарстана начнутся дни соревнований в прыжках воду. Вплоть до вторника включительно медали разыграют звезды в этом зрелищном виде спорта во главе с казанцем Никитой Шлейхером — многократным чемпионом Европы.

Отличная погода и недорогие билеты — отличный повод в выходной день прийти всей семьей на трибуны.

Расписание соревнований:

16 июня 2024

10:00 – предварительные соревнования: трамплин 3 метра (мужчины), вышка (женщины);

15:00 – финалы: трамплин 3 метра (мужчины), вышка (женщины).

17 июня 2024

10:00 – предварительные соревнования: трамплин 3 метра (женщины), вышка (мужчины);

16:00 – финалы: трамплин 3 метра (женщины), вышка (мужчины).

18 июня 2024

12:00 – финалы: трамплин 3 метра, синхронные прыжки (мужчины), вышка 10м, синхронные прыжки (женщины);

15:00 – финалы: трамплин 3 метра, синхронные прыжки (женщины), вышка 10м, синхронные прыжки (мужчины)

Кроме того, завтра в казанском Центре бадминтона пройдут финальные матчи во всех разрядах. В Центре по гребным видам спорта пройдут заезды, по итогам которых также будут разыграны медали.

Медали также разыграют в легкой атлетике, пройдут финалы в настольном теннисе в одиночном разряде.

И, наконец, всем любителя восточных единоборств – «на десерт» – финальные соревновая по ушу.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.