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Три дня между Казанью и аэропортом будут курсировать дополнительные электрички
16, 18 и 23 марта между Казанью и аэропортом будут курсировать дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщила сегодня компания «Содружество».
Меры приняты для удобства зрителей концертов, которые пройдут в эти дни в «Казань Экспо».
«Электричка №7604 отправится со станции Казань в 18:30, прибытие запланировано на 18:50. Для поезда №7605 отправление из аэропорта назначено на 22:15. Поезд прибудет в столицу Татарстана в 22:35», — говорится в расписании.
Электрички будут следовать без дополнительных остановок.
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