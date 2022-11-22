Три дня казанцев будут бесплатно и анонимно тестировать на ВИЧ

Жители Казани смогут мжелать экспресс-скрининг здоровья, проконсультироваться с психологом и социальным работником. Тестирование будет проводиться бесплатно и на условиях анонимности в течение трех дней.

23 ноября с 11.00 до 15.00 тестирование организуют в поселке Юдино у ДК Железнодорожников. А 24 и 25 ноября тест-мобили будут работать на ул.Баумана вблизи памятника «Часы» с 12.00 до 16.00. Кроме того, в это же время 24 ноября пройти тестирование на ВИЧ можно в парке Горького напротив стадиона «Трудовые резервы», сообщает пресс-служба городской мэрии.

С августа по октябрь в Казани прошли 23 подобные акции, свой ВИЧ-статус проверили более 1,1 тыс. жителей.