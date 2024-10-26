Три дня БРИКС в Казани, Молдова расколота и Сидней на берегу Кабана: обзор событий недели

Самое большое событие за всю новейшую историю Татарстана – XVI саммит БРИКС – состоялось в Казани

Фото: rais.tatarstan.ru

Три дня, которые потрясли мир: казанский саммит БРИКС показал полный провал попыток отмены России

Событие не то чтобы недели и даже не года – самое большое событие за всю новейшую историю Татарстана, XVI саммит БРИКС, состоялось в Казани. Три дня внимание планеты было приковано к столице нашей республики. Саммит в Казани оказался историческим для БРИКС в плане количественного роста. 13 стран получили статус партнера объединения — ими стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Один из главных политических итогов саммита заключается в том, что он продемонстрировал полный провал проводимой Западом политики изоляции России. На саммит прибыли и участвовали в его работе делегации 35 государств, 24 из них возглавляли первые лица. Что это, как не явная поддержка России?

Казанская декларация саммита БРИКС-2024 получилась весьма внушительной, под стать самому событию. В документе более 40 страниц и 134 пункта. Главными из них стали собственно ключевые, основополагающие идеи БРИКС: признание многополярности мира и недопустимости незаконных санкций и других нелегитимных мер, отрицательно влияющих на экономику, а также приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций.

В декларации страны отметили необходимость реформировать действующую международную финансовую архитектуру и договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear.

Кроме того, как говорится в документе, страны приветствуют использование национальных валют между странами БРИКС и их торговыми партнерами.

Президент России Владимир Путин внес несколько предложений, также легших в основу декларации:

- необходимо создать новую инвестиционную платформу БРИКС. Она могла бы стать мощным инструментом поддержки национальных экономик и обеспечила бы финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока;

- зерновая биржа БРИКС могла бы помочь в формировании справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье;

- Россия выступает за расширение сотрудничества в области недропользования, для этой цели следует создать платформу БРИКС по драгоценным металлам.

XVI саммит БРИКС прошел на высшем уровне, и это подтвердили многие лидеры иностранных делегаций. Так, например, Председатель КНР Си Цзиньпин, покидая Казань, отметил, что саммит прошел успешно. И добавил, что Татарстан – «замечательное место».

На финишной пресс-конференции саммита Владимир Путин с гордостью резюмировал: «16-й саммит БРИКС прошел успешно!»

По словам российского лидера, новые участники БРИКС поняли, что в этом объединении можно работать и добиваться результатов. Главное, что все без исключения мероприятия прошли в традиционном для БРИКС деловом ключе. Страны-участники зафиксировали приверженность построению более демократического и многополярного миропорядка.

Отдельно Путин поблагодарил руководство Татарстана и мэрию Казани за организацию саммита. Республика справилась и провела это грандиозное историческое мероприятие на самом высоком уровне.

В Молдове прошел первый тур выборов президента страны и референдум о евроинтеграции Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

Расколотая Молдова: в республике со скандалом прошел первый тур президентских выборов и референдум о евроинтеграции

Событие недели в жизни одной бывшей советской республики — в Молдове прошел первый тур выборов президента страны, а также референдум о евроинтеграции. Предсказуемо обе важные процедуры гражданского выбора превратились в фарс. Действующая власть при поддержке западных элит сделала из них посмешище — уж слишком явно приписывались голоса в пользу Майи Санду и евроинтеграции.

В выборах президента Молдавии приняли участие 1,56 млн граждан, что составляет 51,7% от числа избирателей, включенных в списки для голосования, сообщила на брифинге председатель Центризбиркома страны Анжела Караман.

Во втором туре голосования примут участие первые два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Это Санду, набравшая 42,3% голосов, и кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло, за которого было отдано 26,1% голосов. Второй тур голосования состоится 3 ноября.

По данным ЦИК республики, после подсчета 99,5% протоколов за вступление в Евросоюз проголосовало 50,42% избирателей. Негативно высказались 49,58% граждан. По предварительным данным, в Гагаузии против евроинтеграции было подано 94,84% голосов, а в Приднестровье — более 60%.

У государственного устройства Молдавии есть свои особенности. У парламента, назначающего премьер-министра и правительство, больше власти, чем у президента. Даже если Санду и выиграет второй тур президентских выборов, это будет мало что значить. Кто будет управлять страной, решится на выборах в парламент в следующем году. То есть нынешние выборы президента – это, по сути, лишь репетиция перед главной политической битвой за парламент.

Понятно, что если понадобился второй тур президентских выборов, то можно говорить о том, что страна расколота надвое. Как и по «итогам» голосования на референдуме по евроинтеграции. Сами по себе выборы не только подтвердили высокий антирейтинг курса Санду, но и укрепили его из-за подтасовок с подсчетом голосов. Большую часть населения, пока еще тяготеющую к России, пытаются перетащить на сторону евроинтеграторов, однако без четкой и понятной перспективы улучшения их жизни.

Молдавия идет по пути Украины – вот что больше всего настораживает и политическую оппозицию, и независимых наблюдателей. Тем более что печальный пример соседей у молдаван перед глазами. Так что у молдавской оппозиции есть шанс перевернуть ситуацию если не во втором туре президентских выборов, то на выборах в парламент в следующем году.

В рабочую поездку Дениса Мантурова вошли визиты на авиастроительные предприятия госкорпорации «Ростех» Фото: government.ru

Мантурову — самолеты, Алиханову — КАМАЗ: главные по промышленности федеральные чиновники посетили Татарстан

Важное событие недели для промышленников республики — Татарстан посетили главные ответственные за отрасль федеральные чиновники. Накануне БРИКСа в Казань прибыли первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

В рабочую поездку Мантурова вошли визиты на авиастроительные предприятия госкорпорации «Ростех» в столице Татарстана, где его сопровождал Раис РТ Рустам Минниханов.

На Казанском авиационном заводе Мантурова встретил первый замглавы ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев. Он доложил, что модернизацию предприятия планируется завершить до конца 2026 года. Новые помещения и оборудование позволят выйти на серийное производство гражданских воздушных судов и обеспечить строительство 20 самолетов Ту-214 в год.

Также первый вице-премьер РФ побывал на Казанском вертолетном заводе. О модернизации предприятия, в частности, о строительстве корпуса механосборочного производства ему доложил генеральный директор Николай Яковлев. Мантуров посетил новый корпус цеха окончательной сборки, а в ангаре летно-испытательного комплекса осмотрел вертолеты Ми-8МТВ-1, новейшие многоцелевые Ми-38 и Ми-171А3 в новейшей модификации Aurus, созданной специально для бизнес-перевозок. Также ему продемонстрировали опытный образец вертолета Ми-34М1, который в будущем составит конкуренцию Robinson.

Антону Алиханову же показали выставку «Сделано в Татарстане». Примечательно, что глава Минпромторга РФ прибыл в Казань второй раз за месяц (в начале октября он участвовал в форуме Digital Innopolis Days). Экспозиция разместилась на двух площадках: одна часть выставки с крупной техникой — перед Госсоветом РТ, вторая — в самом здании парламента.

Федеральный министр ознакомился с серией автомобилей КАМАЗ — это гоночные грузовики, автодом премиум-класса, самосвалы, работающие на газовом топливе, электробусы. Алиханов также осмотрел технику агропромышленного назначения компании «Казаньсельмаш», вертолеты «Ансат», серию автомобилей «Соллерс» и премиальные автомобили «Аурус».

«Татарстан — опорный регион с точки зрения промышленности. Много важных для страны в плане экспортного потенциала предприятий», — подчеркнул глава Минпромторга России.

Приезд федеральных чиновников был приурочен к саммиту БРИКС, но они эффективно совместили поездку с посещением профильных промышленных предприятий и выставок. И Мантуров, и Алиханов просто обречены на частые визиты в Татарстан, ведь в республике сосредоточена значимая часть промышленного потенциала страны и, что немаловажно в последнее время, усиленно работает весьма развитый оборонно-промышленный комплекс.

На этой неделе фактически завершилось строительство нового дома для ТГАТ им. Г. Камала Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Не хуже, чем в Сиднее: главе Сбербанка и руководителю Минэнерго РФ показали новое здание театра имени Камала

Казань приросла красивейшим зданием. На этой неделе фактически завершилось строительство нового дома для ТГАТ им. Г. Камала. Совсем скоро актеры будут радовать зрителей с новой сцены, а точнее, с новых сцен (их в здании четыре). Да, официально новый театр не открыли и не презентовали на саммите БРИКС, тем не менее, завершение строительства такого суперобъекта можно считать большим событием для города. Кроме того, в Казани открыли проезд по продленной в сторону нового здания театра улице Туфана Миннуллина.

Объект получился фантастическим как по интерьерам, так и снаружи. Это самый настоящий шедевр современной архитектуры, сравнимый с одним из самых известных и легкоузнаваемых зданий мира, символом и «визитной карточкой» Сиднея — оперным театром, сотворенным архитектором Йорном Утцоном. И новый театр Камала также стоит у воды.

Впечатляют и чисто технические характеристики здания. Самая большая консоль кровли, та, что будет вынесена без опор, достигает 20 метров. Общая площадь остекления фасада – около 9 тысяч квадратных метров. В проекте интерьера театра предусмотрено 16 стен-лепестков высотой до 11,4 метра. Каждый из лепестков обозначает вход в один из сценических залов и передает его характер.

Экскурсии по новому зданию театра Камала провели предправления «Сбербанка» Герману Грефу и главе Минэнерго России Сергею Цивилеву. Оба вип-гостя оказались под большим впечатлением от увиденного.

Кстати, ближайшее крупное мероприятие, запланированное в стенах театра, архитектурный форум «Казаныш», состоится в начале декабря. И на нем соберутся главные архитекторы городов из стран, входящих в объединение БРИКС+. Так что впереди у нового театра профессиональные смотрины в мировом формате.

Эдуард Шарафиев внес законопроект о предоставлении земельных участков участникам специальной военной операции и ветеранам боевых действий в региональный парламент Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фабрики — рабочим, землю — воинам: участникам спецоперации предложили выдавать землю в Татарстане

Событие недели в законотворческой жизни республики — вслед за другими регионами России выдавать бесплатную землю предложили и в Татарстане. Автором этой инициативы выступил депутат Госсовета РТ, сам участник СВО Эдуард Шарафиев. Он внес законопроект о предоставлении земельных участков участникам специальной военной операции и ветеранам боевых действий в региональный парламент.

«Законопроектом предусматривается однократное предоставление в собственность бесплатно, без проведения торгов, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Татарстана», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Такие земельные участки предлагается выделять военнослужащим, добровольцам-контрактникам, сотрудникам Росгвардии, имеющим специальные звания полиции. Для получения участков им также необходимо иметь звание Героя России или орден РФ за заслуги, проявленные в специальной военной операции, а также статус ветерана боевых действий.

Согласно законопроекту, если участник СВО погиб из-за ранения или заболевания, полученного в ходе спецоперации, то бесплатно получить земельный участок смогут члены его семьи. Речь идет в первую очередь о супруге и детях, а при их отсутствии – о родителях, опекунах, попечителях.

Предлагается предоставлять землю в размере 10 — 15 соток, так как закон не допускает выделение участков под малоэтажное жилье площадью менее 10 соток. Кроме того, следует еще решать вопросы с подведением коммуникаций к будущим участкам участников СВО.

Этот законопроект продолжает инициативу Президента РФ Владимира Путина, рекомендовавшего органам власти субъектов РФ законодательно устанавить порядок предоставления земли определенным категориям участников СВО. Безусловно, такой закон станет очень существенной мерой их поддержки, тем более что среди мобилизованных и контрактников много сельских жителей и жителей малых городов.