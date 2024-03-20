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Три детских лагеря МЦ «Сэлэт» обработают от грызунов и клещей за 1 млн рублей
Три детских оздоровительных лагеря, подведомственных МЦ «Сэлэт» Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана, обработают от грызунов, клещей и насекомых за более чем 1 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.
В перечень попали лагерь «Звездный» в поселке Троицкий Лаишевского района, «Дубок» в селе Билярск Алексеевского района и «Волга» в пгт Камское Устье Камско-Устьинского района. Согласно документам, от вредителей не только обработают помещения и территорию, но и создадут барьерную зону вокруг учреждения отдыха.
Срок оказания услуг – с момента заключения контракта и до 31 декабря 2024 года.
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