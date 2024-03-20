Три детских лагеря МЦ «Сэлэт» обработают от грызунов и клещей за 1 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Три детских оздоровительных лагеря, подведомственных МЦ «Сэлэт» Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана, обработают от грызунов, клещей и насекомых за более чем 1 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.

В перечень попали лагерь «Звездный» в поселке Троицкий Лаишевского района, «Дубок» в селе Билярск Алексеевского района и «Волга» в пгт Камское Устье Камско-Устьинского района. Согласно документам, от вредителей не только обработают помещения и территорию, но и создадут барьерную зону вокруг учреждения отдыха.

Срок оказания услуг – с момента заключения контракта и до 31 декабря 2024 года.