Три четверти опрошенных татарстанцев заявили, что трудовые мигранты приносят пользу

Три четверти опрошенных жителей Татарстана придерживаются мнения, что трудовые мигранты в республике приносят пользу. Такие данные социологического исследования межэтнических отношений привела профессор КФУ, председатель регионального отделения Ассоциации антропологов России Татьяна Титова.

«При характеристике проблем, связанных с присутствием мигрантов, речь в основном идет либо о бытовых конфликтах, либо о ситуациях, обусловленных недостаточной, по мнению принимающего населения, интегрированностью приезжих в местную культуру», – сказала докладчик на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ.

Вице-премьер РТ Василь Шайхразиев добавил, что Татарстан поддерживает теплые и дружеские отношения с бывшими республиками Советского Союза. В этом большая заслуга в том числе Домов дружбы народов и Ассамблеи народов Татарстана.

«От трудовых мигрантов мы не можем отказаться, они нам нужны. Но каждый человек, который приезжает к нам, должен знать, что народы, проживающие в Татарстане, живут в мире и согласии. И когда они приезжают зарабатывать деньги, должны понимать, что входят в систему межнациональных отношений нашей республики. Они могут только с положительными эффектами здесь находиться», – заявил он.

Эту позицию, по словам Шайхразиева, должны разъяснять руководители диаспор и национально-культурных автономий, а также представители духовенства. «Они приходят на пятничный намаз в мечеть. И мулла, читая проповедь, увидев новые лица, должен рассказывать о жизни в Татарстане, о людях, которые давно здесь живут. Они должны понимать, что нужно быть законопослушными, уважать других, делать только хорошее», – уточнил заместитель Премьер-министра РТ.

Он убежден, что мигранты должны участвовать в различных мероприятиях, которые проходят в Татарстане, чтобы «стать едиными с другими жителями республики».

«Мигранты вместе с нами работают, созидают, поднимают экономику республики, выплачивают налоги. Это такие же наши жители. И так же равно надо на них смотреть», – подчеркнул Шайхразиев.

Социологическое исследование состояния межэтнических отношений в Татарстане было проведено с мая по сентябрь 2023 года. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше.