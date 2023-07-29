Три человека, включая двоих детей, погибли в Марий Эл из-за падения деревьев

Ураган стал причиной гибели людей в соседней с Татарстаном республике Марий Эл. Деревья упали на отдыхавших возле озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговскм районе.

Фото: соцсети

Как стало известно «Татар-информу», пострадали шесть человек. Трое погибли, из них двое – дети.

«Чрезвычайную ситуацию, произошедшую из-за урагана в республике, держу на личном контроле. У нас есть пострадавшие и погибшие. Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших.Все службы работают. По всей республике идут восстановительные работы. Пострадавшим оказывается помощь», – рассказал в своем Telegram-канале глава Марий Эл Юрий Зайцев.