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Три человека, включая двоих детей, погибли в Марий Эл из-за падения деревьев
Ураган стал причиной гибели людей в соседней с Татарстаном республике Марий Эл. Деревья упали на отдыхавших возле озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговскм районе.
Как стало известно «Татар-информу», пострадали шесть человек. Трое погибли, из них двое – дети.
«Чрезвычайную ситуацию, произошедшую из-за урагана в республике, держу на личном контроле. У нас есть пострадавшие и погибшие. Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших.Все службы работают. По всей республике идут восстановительные работы. Пострадавшим оказывается помощь», – рассказал в своем Telegram-канале глава Марий Эл Юрий Зайцев.
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