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Происшествия 19 февраля 2024 15:09

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с грейдером в Казани

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Накануне вечером в Советском районе Казани произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

Как выяснилось, автоледи за рулем Chevrolet превысила скорость и наехала на автогрейдер. После столкновения легковушку отбросило на грузовой автомобиль Hyundai.

В итоге девушка-водитель и двое пассажиров легковушки, в том числе подросток, получили травмы. Медики осмотрели их и отпустили домой.

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