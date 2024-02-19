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Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с грейдером в Казани
Накануне вечером в Советском районе Казани произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
Как выяснилось, автоледи за рулем Chevrolet превысила скорость и наехала на автогрейдер. После столкновения легковушку отбросило на грузовой автомобиль Hyundai.
В итоге девушка-водитель и двое пассажиров легковушки, в том числе подросток, получили травмы. Медики осмотрели их и отпустили домой.
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