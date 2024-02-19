Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с грейдером в Казани

Накануне вечером в Советском районе Казани произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

Как выяснилось, автоледи за рулем Chevrolet превысила скорость и наехала на автогрейдер. После столкновения легковушку отбросило на грузовой автомобиль Hyundai.

В итоге девушка-водитель и двое пассажиров легковушки, в том числе подросток, получили травмы. Медики осмотрели их и отпустили домой.