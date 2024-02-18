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Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Казани
Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на Тэцевской в Казани, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.
Выяснилось, что 53-летняя автоледи за рулем Kia проигнорировала знак «Движение направо», проехала прямо и столкнулась с автомобилем Skoda.
«В результате столкновения 26-летняя девушка-пассажирка, а также 3-летний и годовалый ребенок, которые находились в Skoda, получили травмы. После оказания медицинской помощи их отпустили домой», – сообщила начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева
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