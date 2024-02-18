Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Казани

Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на Тэцевской в Казани, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Выяснилось, что 53-летняя автоледи за рулем Kia проигнорировала знак «Движение направо», проехала прямо и столкнулась с автомобилем Skoda.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

«В результате столкновения 26-летняя девушка-пассажирка, а также 3-летний и годовалый ребенок, которые находились в Skoda, получили травмы. После оказания медицинской помощи их отпустили домой», – сообщила начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева