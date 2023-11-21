Три человека умерли из-за отравления метадоном в Астрахани

Девятнадцать человек отравились наркотиками и психотропными препаратами в Астрахани, сообщает региональный Минздрав.

Как передает ТАСС, три человека умерли из-за отравления метадоном.

В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские вычислили подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков, которые, возможно, причастны к инциденту. Трех граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана задержали в Ставропольском крае и доставили в Астрахань.

Прокуратура Астраханской области взяла под контроль ход расследования. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков группой лиц по предварительному сговору.