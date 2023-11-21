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Три человека умерли из-за отравления метадоном в Астрахани
Девятнадцать человек отравились наркотиками и психотропными препаратами в Астрахани, сообщает региональный Минздрав.
Как передает ТАСС, три человека умерли из-за отравления метадоном.
В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские вычислили подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков, которые, возможно, причастны к инциденту. Трех граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана задержали в Ставропольском крае и доставили в Астрахань.
Прокуратура Астраханской области взяла под контроль ход расследования. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков группой лиц по предварительному сговору.
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