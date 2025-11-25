Три человека скончались в Ростовской области после атаки украинских БПЛА

Числе погибших после атаки украинских БПЛА на Ростовскую область увеличилось до трех. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Ранее губернатор сообщал, что число раненных в результате атаки беспилотников на Ростовскую область увеличилось до десяти, один человек скончался в Таганроге.

«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», – сообщил он в своем телеграм-канале.