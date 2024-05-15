Три человека ранены из-за атаки украинского дрона в Белгородской области

В Белгородской области водитель и два пассажира пострадали в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Инцидент произошел между селами Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района. В результате взрыва водитель и два пассажира пострадали. Бригады скорой доставили мужчин в ЦРБ», – указал он в своем телеграм-канале.

Отмечается, что пострадавшие не согласовали выезд на обстреливаемую территорию с профильным министерством, администрацией района и силовым блоком.