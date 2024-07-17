Три человека пострадали в перевернувшейся в Азнакаевском районе «Ладе»

В Азнакаевском районе произошла авария с несколькими пострадавшими.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП, авария случилась вчера вечером у села Чалпы.

Фото: © Очевидцы

Предварительно, водитель «Лады» не совладал с управлением и машина вылетела с дороги, скатилась в овраг и опрокинулась на крышу.

Фото: © Очевидцы

В результате ДТП пострадали три человека.