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Происшествия 17 июля 2024 08:46

Три человека пострадали в перевернувшейся в Азнакаевском районе «Ладе»

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В Азнакаевском районе произошла авария с несколькими пострадавшими.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП, авария случилась вчера вечером у села Чалпы.

Фото: © Очевидцы

Предварительно, водитель «Лады» не совладал с управлением и машина вылетела с дороги, скатилась в овраг и опрокинулась на крышу.

Фото: © Очевидцы

В результате ДТП пострадали три человека.

#ДТП с пострадавшими
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