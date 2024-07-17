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Три человека пострадали в перевернувшейся в Азнакаевском районе «Ладе»
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В Азнакаевском районе произошла авария с несколькими пострадавшими.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП, авария случилась вчера вечером у села Чалпы.
Предварительно, водитель «Лады» не совладал с управлением и машина вылетела с дороги, скатилась в овраг и опрокинулась на крышу.
В результате ДТП пострадали три человека.
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