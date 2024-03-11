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Три человека пострадали во влетевшей в фуру легковушке под Альметьевском
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Под Альметьевском произошла авария с тремя пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
По предварительным данным, недалеко от села Русский Акташ легковушка на огромной скорости влетела в зад большегруза.
В результате помощь врачей понадобилась троим пострадавшим, а легковой автомобиль лишился половины кузова.
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