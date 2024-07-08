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Три человека пострадали в жесткой аварии с двумя легковушками в Татарстане
В Татарстане произошла серьезная авария с тремя пострадавшими, сообщили агентству очевидцы.
Примерно на 224-м километре трассы Казань – Оренбург столкнулись Hyundai и Mercedes. Столкнулись лбами, обе легковушки двигались на высокой скорости, и машины разворотило до неузнаваемости. Одну из них выбросило с трассы.
Известно, что в каждом автомобиле находилось по два человека, трое из четверых получили травмы. Судя по характеру повреждений авто, вероятно, довольно серьезные.
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