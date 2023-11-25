Три человека пострадали в столкновении легковушек в Татарстане

Авария произошла накануне в 19.15 на 38-м км автодороги Сорочьи горы – Шали.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2109» не учел погодные и дорожные условия,выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В результате водителя отечественного авто и двоих пассажиров автомобиля Volkswagen с травмами увезли в больницу.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана