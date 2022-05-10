news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
10 мая 2022  13:49
Полина Шевчук

Три человека пострадали в столкновении двух легковушек в Бугульме

news_top_970_100
Три человека пострадали в столкновении двух легковушек в Бугульме

Серьезное ДТП произошло сегодня утром напротив дома №140 по улице Ленина в Бугульме.

 

Фото: © очевидцы 


Как стало известно агентству со слов очевидцев, здесь дорогу не поделили две легковушки - Renault и «Лада». От мощного удара машины раскидало по разным сторонам дороги, а отечественное авто выкинуло с дороги в кювет.

 

Фото: © очевидцы 

«В иномарке пожилая пара была. Они получили травмы. Кроме того, серьезно пострадал водитель "Лады". Когда медики его забирали с места ДТП, он был без сознания», - уточнили свидетели аварии. 

#столкнулись лоб в лоб #ДТП с пострадавшими
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100