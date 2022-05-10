Три человека пострадали в столкновении двух легковушек в Бугульме

Серьезное ДТП произошло сегодня утром напротив дома №140 по улице Ленина в Бугульме.

Фото: © очевидцы



Как стало известно агентству со слов очевидцев, здесь дорогу не поделили две легковушки - Renault и «Лада». От мощного удара машины раскидало по разным сторонам дороги, а отечественное авто выкинуло с дороги в кювет.

Фото: © очевидцы

«В иномарке пожилая пара была. Они получили травмы. Кроме того, серьезно пострадал водитель "Лады". Когда медики его забирали с места ДТП, он был без сознания», - уточнили свидетели аварии.