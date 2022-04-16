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Происшествия
16 апреля 2022  09:37
Полина Шевчук

Три человека пострадали в столкновении двух авто на трассе Казань - Оренбург

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Три человека пострадали в столкновении двух авто на трассе Казань - Оренбург

Серьезное ДТП произошло накануне около половины седьмого вечера на трассе Казань – Оренбург в Лаишевском районе республики.

 

Фото: © очевидцы 

Здесь, по рассказам очевидцев, столкнулись внедорожник Honda и легковушка «Лада». Удар было такой силы, что оба автомобиля слетели с дороги в кювет. В отечественной легковушки люди оказались зажаты в салоне.

 

Фото: © очевидцы 

«С места происшествия увезли девушку и юношу из "Лады". На вид им не больше 20 лет. Также травмы получил водитель иномарки», - пояснили свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

 

#ДТП с пострадавшими #авария с пострадавшими
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