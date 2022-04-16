Три человека пострадали в столкновении двух авто на трассе Казань - Оренбург

Серьезное ДТП произошло накануне около половины седьмого вечера на трассе Казань – Оренбург в Лаишевском районе республики.

Фото: © очевидцы

Здесь, по рассказам очевидцев, столкнулись внедорожник Honda и легковушка «Лада». Удар было такой силы, что оба автомобиля слетели с дороги в кювет. В отечественной легковушки люди оказались зажаты в салоне.

Фото: © очевидцы

«С места происшествия увезли девушку и юношу из "Лады". На вид им не больше 20 лет. Также травмы получил водитель иномарки», - пояснили свидетели ДТП.