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Три человека пострадали в результате столкновения теплохода с бетонным пирсом в Ярославле
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По предварительным данным, в результате столкновения теплохода с бетонным пирсом в Ярославле пострадали три человека, сообщает РИА Новости.
«При швартовке теплоход "Москва 208" столкнулся с бетонным пирсом. В этот момент на месте находился 81 человек. По предварительным данным, три человека пострадали», — указано в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 16 спасателей, задействованы четыре единицы техники.
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