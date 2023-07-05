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Происшествия 5 июля 2023 13:42

Три человека пострадали в результате столкновения теплохода с бетонным пирсом в Ярославле

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По предварительным данным, в результате столкновения теплохода с бетонным пирсом в Ярославле пострадали три человека, сообщает РИА Новости.

«При швартовке теплоход "Москва 208" столкнулся с бетонным пирсом. В этот момент на месте находился 81 человек. По предварительным данным, три человека пострадали», — указано в сообщении.

Отмечается, что на месте работают 16 спасателей, задействованы четыре единицы техники.

#теплоход
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