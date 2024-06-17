Три человека пострадали в результате обстрела ВСУ Белгородской области

В результате обстрела со стороны украинских войск пострадало село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Гладков.

По предварительным данным, трое мирных жителей – две женщины и мужчина – получили минно-взрывные травмы и контузии. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью в Грайворонскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимое лечение.

Обстрел также нанес ущерб жилому сектору и инфраструктуре села. В четырех квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна. Повреждения в виде разбитых окон, поврежденных кровель, фасадов, заборов и хозпостроек зафиксированы на пяти частных домовладениях. Разрушены входные группы и остекление на одном из социальных объектов и административном здании.

Гладков добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, которые продолжают оценивать масштабы последствий артиллерийского обстрела со стороны ВСУ приграничного населенного пункта.