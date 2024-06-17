Спецпроекты
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Три человека пострадали в результате обстрела ВСУ Белгородской области
В результате обстрела со стороны украинских войск пострадало село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Гладков.
По предварительным данным, трое мирных жителей – две женщины и мужчина – получили минно-взрывные травмы и контузии. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью в Грайворонскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимое лечение.
Обстрел также нанес ущерб жилому сектору и инфраструктуре села. В четырех квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна. Повреждения в виде разбитых окон, поврежденных кровель, фасадов, заборов и хозпостроек зафиксированы на пяти частных домовладениях. Разрушены входные группы и остекление на одном из социальных объектов и административном здании.
Гладков добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, которые продолжают оценивать масштабы последствий артиллерийского обстрела со стороны ВСУ приграничного населенного пункта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»