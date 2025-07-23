Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА по Ростовской области
Украинские беспилотники ночью атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области.
Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале, в результате атаки три человека получили ранения.
Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Их доставили в БСМП Новочеркасска.
Кроме того, с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП доставлен житель дома на улице Аксайской.
Из-за падения обломков произошло возгорание обломков. К счастью, везде пожар оперативно потушен. Осколками повреждены четыре автомобиля.
В течение дня ущерб будет зафиксирован муниципальными комиссиями.
«Окажем пострадавшим всю необходимую помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления», – добавил врио губернатора.