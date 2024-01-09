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СВО 9 января 2024 15:28

Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Орловской области

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В результате атаки украинских дронов в Орловской области пострадали три человека, сообщает РИА Новости.

Напомним, два БПЛА упали на объекты топливно-энергетического комплекса .

В результате произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали спецслужбы.

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#спецоперация на Украине
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