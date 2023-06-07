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Происшествия 7 июня 2023 17:52

Три человека пострадали в перевернувшихся «Жигулях» в Татарстане

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Сегодня днем в Татарстане произошла авария с тремя пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

ДТП произошло на трассе Казань – Оренбург.

Фото: © «Татар-информ»

По предварительной информации, водитель «Жигулей» не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего легковушка перевернулась на крышу.

Фото: © «Татар-информ»

В результате аварии травмы получили три человека – водитель и два пассажира авто.

#авария с пострадавшими
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