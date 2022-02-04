Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе в Татарстане

Серьезное ДТП произошло накануне около семи часов вечера на трассе Челны – Нижнекамск в Тукаевском районе республики.

Фото: © Валентин Кулагин

Как сообщил ИА «Татар-информ» собственный корреспондент агентства с места происшествия, водитель «Лады», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречку, где столкнулся с легковушкой Skoda.

Фото: © Валентин Кулагин



От сильного удара отечественное авто откинуло на Volkswagen.

В результате ДТП травмы получили 39-летний водитель «Лады», а также 33-летний водитель и 41-летний пассажир Volkswagen.

Фото: © Валентин Кулагин



«У водителя "Лады" травмы головы, а также ушибы конечностей. Он госпитализирован в БСМП Челнов. Водитель Volkswagen с ушибами и ссадинами также доставлен в больницу. Пассажира после осмотра медиками отпустили домой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — поделился с агентством начальник ОГИБДД отдела МВД России по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.