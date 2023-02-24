Три человека пострадали в лобовом столкновении легковых авто в Чистопольском районе РТ

Накануне днем, 23 февраля, в Чистопольском районе Татарстана лоб в лоб столкнулись два легковых авто, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © «Татар-информ»

На 127-м километре трассы Казань – Оренбург столкнулись «Лада» с номерами самарской области и Ford. От сильного удара отечественный автомобиль вылетел с дороги.

Фото: © «Татар-информ»

В результате ДТП пострадали водитель «Лады» и пассажиры авто. Все трое доставлены в Чистопольскую ЦРБ. Диагноз пока неизвестен.