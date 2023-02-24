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Три человека пострадали в лобовом столкновении легковых авто в Чистопольском районе РТ
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Накануне днем, 23 февраля, в Чистопольском районе Татарстана лоб в лоб столкнулись два легковых авто, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
На 127-м километре трассы Казань – Оренбург столкнулись «Лада» с номерами самарской области и Ford. От сильного удара отечественный автомобиль вылетел с дороги.
В результате ДТП пострадали водитель «Лады» и пассажиры авто. Все трое доставлены в Чистопольскую ЦРБ. Диагноз пока неизвестен.
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