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Ру Тат
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8 сентября 2021  10:54
Полина Шевчук

Три человека пострадали в лобовом столкновении двух легковушек на трассе в РТ

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Три человека пострадали в лобовом столкновении двух легковушек на трассе в РТ

ДТП произошло сегодня в десятом часу утра в Верхнеуслонском районе республики недалеко от населенного пункта Никольский.

 

Фото: ©  очевидцы

Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы аварии, по предварительным данным, водитель «Лады» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой Renault. От удара иномарка съехала с дороги в кювет.

 

Фото: ©  очевидцы

«С места аварии медики забрали троих пострадавших – водителя отечественного авто и двух пассажирок иномарки. Мужчина на боли в ноге жаловался, скорее всего перелом», – пояснили свидетели ДТП.

 

Фото: ©  очевидцы

 

Фото: © очевидцы


 

#лоб в лоб #дтп на трассе #пострадавшие в ДТП
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