Три человека пострадали в лобовом столкновении двух легковушек на трассе в РТ

ДТП произошло сегодня в десятом часу утра в Верхнеуслонском районе республики недалеко от населенного пункта Никольский.

Фото: © очевидцы

Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы аварии, по предварительным данным, водитель «Лады» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой Renault. От удара иномарка съехала с дороги в кювет.

Фото: © очевидцы

«С места аварии медики забрали троих пострадавших – водителя отечественного авто и двух пассажирок иномарки. Мужчина на боли в ноге жаловался, скорее всего перелом», – пояснили свидетели ДТП.

Фото: © очевидцы

Фото: © очевидцы



