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Ру Тат
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Происшествия
10 июня 2022  09:35
Полина Шевчук

Три человека пострадали в лобовом столкновении двух иномарок в Челнах

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Три человека пострадали в лобовом столкновении двух иномарок в Челнах
очевидцы

ДТП произошло накануне в десятом часу вечера напротив дома №85 по проспекту Мусы Джалиля.

Как стало известно «Татар-информу» со слов очевидцев, женщина за рулем внедорожника Chery выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с легковушкой KIA. Оба автомобиля откинуло на обочину.

 

Фото: © очевидцы

«В ДТП пострадали как минимум три человека – женщина-водитель из китайского внедорожника, а также автоледи и пассажир KIA. Всех на скорой забрали в больницу», – поделились с агентством свидетели происшествия.
 

 

 

 

 

#столкнулись лоб в лоб #дтп челны
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