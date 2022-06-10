Три человека пострадали в лобовом столкновении двух иномарок в Челнах

очевидцы

ДТП произошло накануне в десятом часу вечера напротив дома №85 по проспекту Мусы Джалиля.

Как стало известно «Татар-информу» со слов очевидцев, женщина за рулем внедорожника Chery выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с легковушкой KIA. Оба автомобиля откинуло на обочину.

Фото: © очевидцы

«В ДТП пострадали как минимум три человека – женщина-водитель из китайского внедорожника, а также автоледи и пассажир KIA. Всех на скорой забрали в больницу», – поделились с агентством свидетели происшествия.

