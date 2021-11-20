news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
20 ноября 2021  09:14
Полина Шевчук

Три человека пострадали в лобовом столкновении двух авто в Альметьевске

news_top_970_100
Три человека пострадали в лобовом столкновении двух авто в Альметьевске

Авария произошла накануне около полуночи на улице Советская в Альметьевске.

 

Фото: © очевидцы 

Как рассказали ИА «Татар-информ» свидетели ДТП, здесь лоб в лоб столкнулись «Лада» и Hyundai. От мощного удара отечественную легковушку откинуло на обочину, а иномарку развернуло поперек дороги.

 

Фото: © очевидцы 

«С места аварии увезли троих пострадавших. За рулем иностранного авто была женщина – жаловалась на боли в руке. Кроме того, травмы получили водитель и пассажир "Лады". Всех забрали в больницу», – уточнили очевидцы.

 

Фото: © очевидцы 

 

Фото: © очевидцы 

 

#ДТП с пострадавшими #лоб в лоб
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное