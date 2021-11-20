Три человека пострадали в лобовом столкновении двух авто в Альметьевске

Авария произошла накануне около полуночи на улице Советская в Альметьевске.

Фото: © очевидцы

Как рассказали ИА «Татар-информ» свидетели ДТП, здесь лоб в лоб столкнулись «Лада» и Hyundai. От мощного удара отечественную легковушку откинуло на обочину, а иномарку развернуло поперек дороги.

Фото: © очевидцы

«С места аварии увезли троих пострадавших. За рулем иностранного авто была женщина – жаловалась на боли в руке. Кроме того, травмы получили водитель и пассажир "Лады". Всех забрали в больницу», – уточнили очевидцы.

Фото: © очевидцы