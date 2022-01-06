Три человека пострадали в лобовом столкновении двух авто на трассе под Челнами

Авария, участниками которой стали внедорожник «Нива» и легковушка Geely, произошла сегодня днем на трассе Челны – Альметьевск в Заинском районе РТ.

Фото: © очевидцы



Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы, машины столкнулись лоб в лоб. От удара внедорожник откинуло с дороги на обочину.

Фото: © очевидцы

«Оба водителя оказались зажаты. Пришлось вызывать спасателей, чтобы их вытащить. Также травмы получил пассажир «Нивы». Всех увезли в больницу», - уточнили свидетели ДТП.