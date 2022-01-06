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Происшествия
6 января 2022  17:09
Полина Шевчук

Три человека пострадали в лобовом столкновении двух авто на трассе под Челнами

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Три человека пострадали в лобовом столкновении двух авто на трассе под Челнами

Авария, участниками которой стали внедорожник «Нива» и легковушка Geely, произошла сегодня днем на трассе Челны – Альметьевск в Заинском районе РТ.

 

Фото: © очевидцы 


Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы, машины столкнулись лоб в лоб. От удара внедорожник откинуло с дороги на обочину.

 

Фото: © очевидцы 

«Оба водителя оказались зажаты. Пришлось вызывать спасателей, чтобы их вытащить. Также травмы получил пассажир «Нивы». Всех увезли в больницу», - уточнили свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

 

#ДТП #столкнулись лоб в лоб
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