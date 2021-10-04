Три человека пострадали в легковушке, которая насмерть сбила лося в Нижнекамске
Авария произошла вечером в минувшую пятницу в промзоне Нижнекамска.
Как рассказали ИА «Татар-информ» в отделе пропаганды нижнекамской Госавтоинспекции, 33-летняя женщина за рулем Renault сбила лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. После столкновения с животным, легковушку отшвырнуло на «МАЗ».
«В результате аварии пострадали три человека. Автоледи с ушибами плеча и головы доставили в больницу. 33-летнюю пассажирку с ушибами и ранами госпитализировали в травматологическое отделение. Еще одна пострадавшая 44-летняя женщина с тяжелыми травмами находится в реанимации», – пояснили в ГИБДД.
Сбитый лось скончался на месте.