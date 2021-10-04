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Ру Тат
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4 октября 2021  14:46
Полина Шевчук

Три человека пострадали в легковушке, которая насмерть сбила лося в Нижнекамске

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Три человека пострадали в легковушке, которая насмерть сбила лося в Нижнекамске

Авария произошла вечером в минувшую пятницу в промзоне Нижнекамска.

 

Фото: © отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска 

Как рассказали ИА «Татар-информ» в отделе пропаганды нижнекамской Госавтоинспекции, 33-летняя женщина за рулем Renault сбила лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. После столкновения с животным, легковушку отшвырнуло на «МАЗ».

 

Фото: © отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска 

«В результате аварии пострадали три человека. Автоледи с ушибами плеча и головы доставили в больницу. 33-летнюю пассажирку с ушибами и ранами госпитализировали в травматологическое отделение. Еще одна пострадавшая 44-летняя женщина с тяжелыми травмами находится в реанимации», – пояснили в ГИБДД.

Сбитый лось скончался на месте.

#ГИБДД Нижнекамска #сбил лося
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