Три человека пострадали в легковушке, которая насмерть сбила лося в Нижнекамске

Авария произошла вечером в минувшую пятницу в промзоне Нижнекамска.

Фото: © отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска

Как рассказали ИА «Татар-информ» в отделе пропаганды нижнекамской Госавтоинспекции, 33-летняя женщина за рулем Renault сбила лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. После столкновения с животным, легковушку отшвырнуло на «МАЗ».

Фото: © отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнекамска

«В результате аварии пострадали три человека. Автоледи с ушибами плеча и головы доставили в больницу. 33-летнюю пассажирку с ушибами и ранами госпитализировали в травматологическое отделение. Еще одна пострадавшая 44-летняя женщина с тяжелыми травмами находится в реанимации», – пояснили в ГИБДД.

Сбитый лось скончался на месте.