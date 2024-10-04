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Происшествия 4 октября 2024 15:54

Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и кроссовером в Верхнеуслонском районе

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Сегодня в районе полудня на трассе Р241 в Верхнеуслонском районе РТ произошло ДТП с микроавтобусом. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы ДТП.

Выяснилось, что микроавтобус Mercedes с пассажирами следовал из Омска в Москву. После столкновения с микроавтобусом Renault Duster вылетел в кювет.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали водитель Renault, его супруга и сын, которые находились на пассажирских местах. Родителей увезли медики скорой помощи.

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