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Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и кроссовером в Верхнеуслонском районе
Сегодня в районе полудня на трассе Р241 в Верхнеуслонском районе РТ произошло ДТП с микроавтобусом. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы ДТП.
Выяснилось, что микроавтобус Mercedes с пассажирами следовал из Омска в Москву. После столкновения с микроавтобусом Renault Duster вылетел в кювет.
По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали водитель Renault, его супруга и сын, которые находились на пассажирских местах. Родителей увезли медики скорой помощи.
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