Три человека пострадали при столкновении «ГАЗели» и легковушки в Бугульминском районе РТ

Сегодня утром на 341-м километре трассы Р-239 произошло ДТП с тремя пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы происшествия.

Фото: © очевидцы

По их информации, столкнулись «ГАЗель» и легковушка Hyundai. От удара отечественный автомобиль опрокинулся на бок и вылетел с дороги, а иномарка лишилась капота.

Фото: © очевидцы

В результате ДТП пострадали три человека из Hyundai. 25-летний, 32-летний и 35-летний мужчины были доставлены в ЦРБ с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга и ушибами.