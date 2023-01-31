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Ру Тат
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Происшествия
31 января 2023  21:42
Алексей Новиков

Три человека пострадали при столкновении «ГАЗели» и легковушки в Бугульминском районе РТ

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Сегодня утром на 341-м километре трассы Р-239 произошло ДТП с тремя пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы происшествия.

 

Фото: © очевидцы

По их информации, столкнулись «ГАЗель» и легковушка Hyundai. От удара отечественный автомобиль опрокинулся на бок и вылетел с дороги, а иномарка лишилась капота.

Фото: © очевидцы

В результате ДТП пострадали три человека из Hyundai. 25-летний, 32-летний и 35-летний мужчины были доставлены в ЦРБ с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга и ушибами.

Фото: © очевидцы

#ДТП с пострадавшими #авария в Татарстане
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