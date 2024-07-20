Три человека пострадали при столкновении двух фур на трассе в Татарстане

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На трассе М7 в Мензелинском районе столкнулись две фуры. ДТП произошло накануне днем возле села Степановка. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

Водитель одной из фур оказался зажат в салоне своего автомобиля и вызволять его приехали спасатели.

По словам очевидцев, травмы получили оба водителя и пассажир. На месте работали медики скорой помощи.