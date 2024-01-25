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Происшествия 25 января 2024 10:25

Три человека пострадали при обрушении здания насосной станции в Оренбургской области

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Насосная станция обрушилась в Новотроицке Оренбургской области, три человека пострадали, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

«Три человека пострадали при обрушении здания насосной станции в Оренбургской области, до семи человек могут находиться под завалами», – указано в сообщении.

На месте работают спасатели, полиция и медики скорой помощи.

#обрушение
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