На видео сняли последствия смертельной аварии с легковушкой и грузовиком на трассе в РТ

Авария произошла сегодня вечером на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск. Здесь столкнулись легковушка ЗАЗ и грузовик. Последствия ДТП сняли на видео очевидцы.

В результате аварии скончался пассажир, который сидел на переднем сиденье легковушки. Кроме того, различные травмы получили еще три человека, как сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося.

Фото: очевидцы

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, предварительно, водитель легковушки столкнулся с грузовиком на встречке.