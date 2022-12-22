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Ру Тат
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Происшествия
22 декабря 2022  19:23
Павел Климчак

На видео сняли последствия смертельной аварии с легковушкой и грузовиком на трассе в РТ

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Авария произошла сегодня вечером на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск. Здесь столкнулись легковушка ЗАЗ и грузовик. Последствия ДТП сняли на видео очевидцы.

В результате аварии скончался пассажир, который сидел на переднем сиденье легковушки. Кроме того, различные травмы получили еще три человека, как сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося.

 

Фото: очевидцы 

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, предварительно, водитель легковушки столкнулся с грузовиком на встречке.

#ДТП
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