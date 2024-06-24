Три человека попали в больницу после столкновения легковушек в Нижнекамске

В результате столкновения двух легковых авто в Нижнекамске пострадали оба водителя и пассажир. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижнекамска.

По данным ведомства, ДТП произошло напротив дома №60 на улице Корабельная. Предварительно, 77-летняя женщина за рулем «Лада Калина» выехала на встречку и столкнулась с «Ладой» 14-й модели.

В результате столкновения оба водителя получили травмы. Кроме того, в больницу увезли 13-летнего пассажира «четырнадцатой».