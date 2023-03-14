Три человека получили переломы и ушибы после лобового столкновения авто в Татарстане

Накануне вечером на трассе Челны – Бурды в Тукаевском районе Татарстана лоб в лоб столкнулись две легковушки, сообщил собственный корреспондент «Татар-информа» в Набережных Челнах Валентин Кулагин.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Как выяснилось, водитель «Лады» пошел на обгон, но не убедился в том, что дорога для этого свободна. В итоге автомобиль врезался в двигавшийся навстречу Mersedes.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

В результате аварии водителя «Лады» доставили в больницу Челнов с сотрясением мозга, травмой головы и переломом стопы. Его пассажирку госпитализировали со множественными переломами ребер и колена. Водитель иномарки отделался ушибом грудной клетки и отказался от госпитализации.