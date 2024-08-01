Уставший водитель Nissan влетел в «КамАз» на трассе в РТ, он и два пассажира погибли

Три человека погибли в столкновении легковушки и «КамАза» на трассе М5 в Татарстане. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Nissan совершил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ». В результате аварии водитель легкового автомобиля и двое пассажиров 1959 и 1982 годов рождения скончались на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются. По данным ведомства, 64-летний водитель Nissan заходился за рулем в утомленном состоянии.

UPD. Прокуратура РТ начала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Бавлинского городского прокурора Фаниль Кадиров.