В результате атаки дрона в Белгородской области погибли три человека, в том числе ребенок

В результате падения обломков беспилотника на окраине Белгорода погибли три человека, включая ребенка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Три человека погибли, один из них - маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни», – указано в сообщении.

Фото: t.me/vvgladkov

Отмечается, что в результате падения беспилотника фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва.

Губернатор также выразил соболезнования близким и родственникам погибших и уточнил, что 12 октября график проведения «нескольких мероприятий в городе» будет изменен в связи с инцидентом.