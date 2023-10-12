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В результате атаки дрона в Белгородской области погибли три человека, в том числе ребенок
В результате падения обломков беспилотника на окраине Белгорода погибли три человека, включая ребенка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Три человека погибли, один из них - маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни», – указано в сообщении.
Отмечается, что в результате падения беспилотника фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва.
Губернатор также выразил соболезнования близким и родственникам погибших и уточнил, что 12 октября график проведения «нескольких мероприятий в городе» будет изменен в связи с инцидентом.
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