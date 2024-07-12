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Три человека погибли в ДТП с фурой в Альметьевском районе
12 июля около 4:30 утра на 238-м километре автомагистрали Казань – Оренбург произошла страшная авария. Автомобиль марки Kia Rio под управлением 41-летнего водителя, следовавший в сторону Казани, по неустановленным причинам вышел из-под контроля, сообщают в республиканской Госавтоинспекции.
Предварительное расследование показало, что водитель, вероятно, нарушил правила дорожного движения, не соблюдая безопасную скорость и выехав на встречную полосу. В результате легковушка столкнулась с грузовиком, после чего съехала в кювет.
Последствия аварии оказались фатальными: водитель иномарки и две его пассажирки – 42-летняя женщина и 20-летняя девушка – погибли на месте происшествия.
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