Три человека погибли в ДТП с фурой в Альметьевском районе

12 июля около 4:30 утра на 238-м километре автомагистрали Казань – Оренбург произошла страшная авария. Автомобиль марки Kia Rio под управлением 41-летнего водителя, следовавший в сторону Казани, по неустановленным причинам вышел из-под контроля, сообщают в республиканской Госавтоинспекции.

Предварительное расследование показало, что водитель, вероятно, нарушил правила дорожного движения, не соблюдая безопасную скорость и выехав на встречную полосу. В результате легковушка столкнулась с грузовиком, после чего съехала в кювет.

Последствия аварии оказались фатальными: водитель иномарки и две его пассажирки – 42-летняя женщина и 20-летняя девушка – погибли на месте происшествия.