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Три человека погибли в аварии фуры и микроавтобуса в Нижегородской области
Полицейские Нижегородской области устанавливают обстоятельства столкновения грузовой машины с пассажирским транспортом, в котором погибли три человека, сообщает интернет-портал «МВД МЕДИА».
Установлено, что сегодня в Нижегородской области на трассе М-7 около села Шелокша водитель грузовика Mercedes допустил столкновение с пассажирским транспортом марки «Газель».
В результате ДТП в «Газели» до приезда скорой медицинской помощи скончались три женщины, ещё 16 человек получили травмы, в том числе один ребенок.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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