В результате стрельбы в Невадском университете в Лас-Вегасе погибли три человека, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подозреваемый в стрельбе скончался, однако власти пока не раскрывают причину смерти стрелявшего. Отмечается, что угроза была устранена, а мотивы злоумышленника установить не удалось.

Из-за стрельбы три человека скончались, еще один ранен и находится в госпитале в критическом состоянии.

Три человека погибли при стрельбе в Невадском университете в Лас-Вегасе, сообщает местная полиция.