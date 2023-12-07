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Три человека погибли при стрельбе в Невадском университете в Лас-Вегасе
В результате стрельбы в Невадском университете в Лас-Вегасе погибли три человека, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, подозреваемый в стрельбе скончался, однако власти пока не раскрывают причину смерти стрелявшего. Отмечается, что угроза была устранена, а мотивы злоумышленника установить не удалось.
Из-за стрельбы три человека скончались, еще один ранен и находится в госпитале в критическом состоянии.
Три человека погибли при стрельбе в Невадском университете в Лас-Вегасе, сообщает местная полиция.
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