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Три человека погибли при столкновении иномарок в Бавлинском районе Татарстана
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В Бавлинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, сегодня в районе 9 часов утра на 383-м километре федеральной трассы Р-239 «Казань-Оренбург» столкнулись два Renault.
В результате аварии погибли три человека.
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