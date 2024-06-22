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Происшествия 22 июня 2024 11:21

Три человека погибли при столкновении иномарок в Бавлинском районе Татарстана

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В Бавлинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, сегодня в районе 9 часов утра на 383-м километре федеральной трассы Р-239 «Казань-Оренбург» столкнулись два Renault.

Фото: © Очевидцы

В результате аварии погибли три человека.

#смертельное дтп
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