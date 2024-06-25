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Три человека погибли при падении BMW с крытого паркинга в Краснодаре
В Краснодаре BMW вылетела с третьего этажа многоуровневой парковки торгового центра. Родители и ребенок, находившиеся в автомобиле, погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Автомобиль BMW упал на проезжую часть улицы Рашпилевская с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, – говорится в сообщении.
В результате погибли 37-летний водитель, женщина-пассажир и несовершеннолетний мальчик.
В настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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