Три человека погибли при крушении вертолета береговой охраны в Индии

Вертолет береговой охраны Индии Dhruv потерпел крушение в западном штате Гуджарат во время тренировочного полета, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANI.

Инцидент произошел в районе ответственности береговой охраны неподалеку от города Порбандара. Предварительно сообщается, что причиной аварии стали технические неисправности.

Как уточняет ANI, на борту вертолета находилось три человека, среди которых были два пилота. К сожалению, все они погибли.

Береговая охрана Индии проводит расследование обстоятельств случившегося.