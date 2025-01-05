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Руc Тат
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Происшествия 5 января 2025 11:23

Три человека погибли при крушении вертолета береговой охраны в Индии

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Вертолет береговой охраны Индии Dhruv потерпел крушение в западном штате Гуджарат во время тренировочного полета, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANI.

Инцидент произошел в районе ответственности береговой охраны неподалеку от города Порбандара. Предварительно сообщается, что причиной аварии стали технические неисправности.

Как уточняет ANI, на борту вертолета находилось три человека, среди которых были два пилота. К сожалению, все они погибли.

Береговая охрана Индии проводит расследование обстоятельств случившегося.

#индия #авиакатастрофа
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