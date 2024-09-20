Три человека погибли после столкновения такси с легковым автомобилем в Москве

Легковая машина и такси столкнулись на Мичуринском проспекте на западе Москвы, есть жертвы и пострадавшие. В результате аварии погибли три человека, еще трое получили ранения, сообщает ТАСС.

По данным агентства, движение по четырем полосам дороги в направлении центра столицы заблокировано. Сотрудники оперативных служб находятся на месте происшествия.

Как сообщают в пресс-службе столичной прокуратуры, в остановившуюся на светофоре машину такси врезался автомобиль марки Ford, управляемый мужчиной 1997 года рождения. По сведениям надзорного органа, погибли водитель такси и две его пассажирки. Водителю автомобиля Ford и его пассажирке понадобилась медицинская помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.