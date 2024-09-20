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Три человека погибли после столкновения такси с легковым автомобилем в Москве
Легковая машина и такси столкнулись на Мичуринском проспекте на западе Москвы, есть жертвы и пострадавшие. В результате аварии погибли три человека, еще трое получили ранения, сообщает ТАСС.
По данным агентства, движение по четырем полосам дороги в направлении центра столицы заблокировано. Сотрудники оперативных служб находятся на месте происшествия.
Как сообщают в пресс-службе столичной прокуратуры, в остановившуюся на светофоре машину такси врезался автомобиль марки Ford, управляемый мужчиной 1997 года рождения. По сведениям надзорного органа, погибли водитель такси и две его пассажирки. Водителю автомобиля Ford и его пассажирке понадобилась медицинская помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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