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Три человека погибли и четверо пострадали в результате обстрела Краснодона в ЛНР
Три человека погибли и четыре пострадали в результате обстрела Краснодона в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«В результате обстрела промышленной зоны в Краснодоне образовался сильный пожар. Параллельно предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий. К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших», – указал он в своем телеграм-канале.
Леонид Пасечник добавил, что сотрудников промышленных предприятий эвакуируют из опасной зоны. По его словам, одна из составных частей ракеты упала на детскую площадку местного парка. Людей на ней в тот момент не было.
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