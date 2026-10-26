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Происшествия 26 октября 2026 16:20

Три человека погибли, 39 – ранены из-за вражеской атаки на Воронежскую область

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Массированную атаку вражеских БПЛА на Воронежскую область прокомментировал губернатор региона Александр Гусев. По его данным, над областью в ночь на 26 октября было сбито 113 беспилотников, непосредственно над Воронежем – более 70 дронов.

«Сегодня наш регион в очередной раз подвергся атаке с применением различных средств поражения. Есть разрушения на объектах экономики и в жилом секторе», – сказал Гусев.

По данным областного Минздрава, на данный момент известно о троих погибших и 39 раненых. Среди пострадавших – трое детей.

#воронеж #атака БПЛА #пострадали люди
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