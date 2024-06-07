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«Три человека на место»: приемная кампания Болгарской академии стартует 17 июня
Приемная кампания Болгарской исламской академии официально стартует с 17 июня, но свою работу комиссия начинает уже сейчас в связи с наплывом абитуриентов. Об этом заявил ректор духовно-образовательной организации высшего образования Фархат Хуснутдинов.
Болгарская исламская академия предлагает желающим два направления магистратуры: «Подготовка служителей и религиозного персонала» и «Теология». До начала кампании по приему абитуриентов общее число заявок в два раза превысило количество мест для приема.
«На сегодняшний день мы имеем уже около 100 заявок по трем нашим направлениям: [обычной] магистратуры, теологии и докторантуры», — рассказал Хуснутдинов.
Уже до старта приемной кампании на одно место в магистратуре по направлению «Подготовка религиозного персонала» претендуют два человека, а по направлению «Теология» — три. И это без учета выпускников светских исламских вузов, которые сейчас только защищают свои дипломные работы.
По словам ректора, с каждым годом число обращений и география абитуриентов растет. Помимо стран СНГ, поступают заявки из стран ближнего и дальнего зарубежья.
«Шестнадцать заявок было принято только из Сирийской Арабской Республики. А еще есть заявки из Китая, Республики Сенегал и Индонезии», — уточнил Фархат Хуснутдинов.
В связи с ростом популярности академии среди желающих получить высшее религиозное образование, распространяются слухи о расширении академии. Хуснутдинов их опроверг — расширение планируется, но окончательного решения по данному вопросу нет.
«Рассматривается вопрос о запуске Казанского филиала академии, и он только на стадии обсуждения», — пояснил он.
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