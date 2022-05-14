Три броска игроков УНИКСа попали в Топ-10 моментов полуфиналов Единой лиги

По итогам полуфинальных серий плей-офф Единая лига ВТБ определила десяток лучших моментов. Три из них принадлежат игрокам казанского УНИКСа.

Первое место занял бросок американского легионера питерского «Зенита» Тайсона Картера в домашнем матче против УНИКСа.

На втором месте впечатляющий проход от кольца до кольца с мощным данком хорватского форварда УНИКСа Марио Хезоньи. Третье место занял бросок сверху в исполнении американского центрового УНИКСа Уильяма Мосли. Его же бросок-добивание занял девятое место.



Свой полуфинал «Зениту» УНИКС проиграл в серии со счетом 1-3 и теперь 19 мая начнут дома серию за третье место с краснодарским «Локомотивом-Кубанью».